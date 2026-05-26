Fête de la musique à Condat Condat
Fête de la musique à Condat Condat vendredi 19 juin 2026.
Condat
Fête de la musique à Condat
22 routes des geneste Condat Lot
Tarif : – – 10 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
La commune de Condat vous invite à célébrer la Fête de la Musique avec un concert du groupe Les Tam’s
La commune de Condat vous invite à célébrer la Fête de la Musique avec un concert du groupe Les Tam’s. Soirée ouverte à tous avec buvette et restauration rapide sur place
Rendez vous sur la place du restaurant
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22 routes des geneste Condat 46110 Lot Occitanie +33 7 70 07 75 93
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English :
The commune of Condat invites you to celebrate the Fête de la Musique with a concert by the group Les Tam?s
L’événement Fête de la musique à Condat Condat a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Vallée de la Dordogne