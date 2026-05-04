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Fête de la Musique à Cressat Rue de la Prade Cressat

Fête de la Musique à Cressat Rue de la Prade Cressat

Fête de la Musique à Cressat Rue de la Prade Cressat samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue de la Prade

Adresse : La Paillotte, Etang de Cressat

Ville : 23140 Cressat

Département : Creuse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cressat

Fête de la Musique à Cressat

Rue de la Prade La Paillotte, Etang de Cressat Cressat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Concert animé par Jean Christophe Jagaille
Buvette et restauration sur place   .

Rue de la Prade La Paillotte, Etang de Cressat Cressat 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 91 71 81  cdfcressat@gmail.com

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English : Fête de la Musique à Cressat

L’événement Fête de la Musique à Cressat Cressat a été mis à jour le 2026-05-04 par Creuse Confluence Tourisme