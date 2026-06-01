Fête de la musique à Creully Creully Creully sur Seulles vendredi 19 juin 2026.

Creully sur Seulles

Fête de la musique à Creully

Creully Centre ville Creully sur Seulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 23:59:00

Date(s) :

2026-06-19

Venez fêter la musique à Creully, et vous amuser lors de la soirée dansante animée par J Jérémy. Barbecue en libre service, apportez vos grillades et vos couverts. Bar avec petite restauration sur place hot-dogs, barbe à papa, popcorn…

Venez fêter la musique à Creully, et vous amuser lors de la soirée dansante animée par J Jérémy. Barbecue en libre service, apportez vos grillades et vos couverts. Bar avec petite restauration sur place hot-dogs, barbe à papa, popcorn… .

Creully Centre ville Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 80 10 61

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English : Fête de la musique à Creully

Come and celebrate music in Creully, and have fun at the dance party hosted by J Jérémy. Self-service barbecue, bring your own grills and cutlery. Bar with snacks on site: hot dogs, candyfloss, popcorn…

L’événement Fête de la musique à Creully Creully sur Seulles a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gold Beach