Cubzac-les-Ponts

Fête de la musique à Cubzac les Ponts

Cubzac-les-Ponts Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À l’occasion de la fête de la musique du 19 juin, la commune de Cubzac-les-Ponts souhaite mettre à l’honneur les talents locaux et les groupes de musique.

Vous êtes un groupe, un artiste, un musicien ou une association musicale et vous souhaitez vous produire lors de cette soirée conviviale et festive ?

N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant par message privé ou par email afin de proposer votre candidature.

Tous les styles musicaux sont les bienvenus pour faire vibrer notre commune au rythme de la musique et du partage. .

Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine mairie@cubzaclesponts.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique à Cubzac les Ponts

L’événement Fête de la musique à Cubzac les Ponts Cubzac-les-Ponts a été mis à jour le 2026-05-22 par Bourg Cubzaguais Tourisme