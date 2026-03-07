Fête de la musique à Cubzac les Ponts Cubzac-les-Ponts
Fête de la musique à Cubzac les Ponts Cubzac-les-Ponts vendredi 19 juin 2026.
Cubzac-les-Ponts
Fête de la musique à Cubzac les Ponts
Cubzac-les-Ponts Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
À l’occasion de la fête de la musique du 19 juin, la commune de Cubzac-les-Ponts souhaite mettre à l’honneur les talents locaux et les groupes de musique.
Vous êtes un groupe, un artiste, un musicien ou une association musicale et vous souhaitez vous produire lors de cette soirée conviviale et festive ?
N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant par message privé ou par email afin de proposer votre candidature.
Tous les styles musicaux sont les bienvenus pour faire vibrer notre commune au rythme de la musique et du partage. .
Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine mairie@cubzaclesponts.fr
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English : Fête de la musique à Cubzac les Ponts
L’événement Fête de la musique à Cubzac les Ponts Cubzac-les-Ponts a été mis à jour le 2026-05-22 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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