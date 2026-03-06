Les samedis découvertes de la Cave Cordier Caves Café de Paris Cubzac-les-Ponts

Les samedis découvertes de la Cave Cordier

Une réouverture pétillante !

Après une pause hivernale bien méritée, nous sommes heureux de pouvoir enfin rouvrir les portes de notre boutique et partager à nouveau des moments conviviaux.

Nous sommes impatients de retrouver nos clients fidèles et accueillir les nouveaux.

Alors pour pour fêter ça, une remise exceptionnelle de -20 % vous attend.

Pour cette nouvelle saison, nous vous proposons d’aller encore plus loin dans les coulisses de notre savoir-faire.

Au côté de Marc, notre responsable élaboration en cuverie, vous découvrirez une partie de l’usine, et notamment, notre nouvelle cuverie inaugurée fin 2025.

Une occasion privilégiée de mieux comprendre comment Café de Paris est élaboré aujourd’hui.

Inscription recommandée par mail pour une meilleure organisation. .

Caves Café de Paris 21 rue du Port Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine visite.cave@cordier.com

