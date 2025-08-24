La Nuit des Forêts L’île sans nom par la Cie L’Instant dissonant Saint-André-de-Cubzac

La Nuit des Forêts L’île sans nom par la Cie L’Instant dissonant

Lieu à déterminer Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Un homme fait un voyage de cinq mois sur une île du Grand Sud. Une île volcanique dont on fait le tour à pied en deux jours. Il nous invite à un voyage hors continent, à ciel ouvert, et à la tombée de la nuit.

Partir seul loin de chez soi, avec ses blessures à la rencontre de celles d’une terre inconnue c’est l’expérience qu’a traversée Guillaume Lambert, l’auteur de ce spectacle, en embarquant avec une équipe scientifique à la découverte de l’Île sans nom. Une toute petite île volcanique peuplée de faune et de flore. Guillaume s’est donné pour mission de lui trouver son nom autochtone. Il nous raconte son cheminement, ses doutes, ses colères et aussi ses espoirs. Celui, par exemple, que le paysage ait aussi droit à sa fiction, à ses drapeaux de mythes et légendes riches d’imaginaire, sans avoir à s’en faire propriété.

Âge mini Dès 15 ans Durée 2h30 avec entracte. .

Lieu à déterminer Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80

