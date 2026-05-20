Custines

Fête de la musique à Custines

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Custines Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Fête de la Musique

Au programme

Concerts, feux d’artifice, maquillage, food-trucks et buvette pour petits et grands.Tout public

0 .

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Custines 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 34 36 mairie@ville-custines.com

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English :

Fête de la Musique

On the program:

Concerts, fireworks, face painting, food-trucks and refreshments for young and old.

L’événement Fête de la musique à Custines Custines a été mis à jour le 2026-05-20 par TOURISME BASSIN de POMPEY