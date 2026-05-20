Fête de la musique à Custines Custines
Fête de la musique à Custines Custines samedi 13 juin 2026.
Custines
Fête de la musique à Custines
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Custines Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Fête de la Musique
Au programme
Concerts, feux d’artifice, maquillage, food-trucks et buvette pour petits et grands.Tout public
0 .
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Custines 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 34 36 mairie@ville-custines.com
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English :
Fête de la Musique
On the program:
Concerts, fireworks, face painting, food-trucks and refreshments for young and old.
L’événement Fête de la musique à Custines Custines a été mis à jour le 2026-05-20 par TOURISME BASSIN de POMPEY