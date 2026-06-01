Fête de la musique à Ecollemont Écollemont
Fête de la musique à Ecollemont Écollemont dimanche 21 juin 2026.
Écollemont
Fête de la musique à Ecollemont
Village Écollemont Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
A 15h: Avec le groupe THE HUBGRY FOR Pop Rock . Buvette sur place.Tout public
Avec le groupe THE HUBGRY FOR Pop Rock . Buvette sur place. .
Village Écollemont 51290 Marne Grand Est +33 9 67 42 82 49
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English : Fête de la musique à Ecollemont
At 3 p.m.: Featuring THE HUBGRY FOR with their Pop Rock set. Refreshments available on site.
L’événement Fête de la musique à Ecollemont Écollemont a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne