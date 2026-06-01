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Fête de la musique à Ecollemont Écollemont

Fête de la musique à Ecollemont Écollemont dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Village

Ville : 51290 Écollemont

Département : Marne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Écollemont

Fête de la musique à Ecollemont

Village Écollemont Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

A 15h: Avec le groupe THE HUBGRY FOR Pop Rock . Buvette sur place.Tout public
Avec le groupe THE HUBGRY FOR Pop Rock . Buvette sur place.   .

Village Écollemont 51290 Marne Grand Est +33 9 67 42 82 49 

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English : Fête de la musique à Ecollemont

At 3 p.m.: Featuring THE HUBGRY FOR with their Pop Rock set. Refreshments available on site.

L’événement Fête de la musique à Ecollemont Écollemont a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne