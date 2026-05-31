Fête de la musique à Écouen – scène ouverte, Place du Manoir des Tourelles, Écouen

Fête de la musique à Écouen – scène ouverte Dimanche 21 juin, 18h00 Place du Manoir des Tourelles Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

À l’occasion de la Fête de la Musique 2026, la Ville d’Écouen et l’association A Qui Le Tour lancent un appel à candidature aux artistes locaux.

Musiciens, chanteurs, groupes, en solo, duo ou formation collective : tous les styles musicaux sont les bienvenus pour partager un moment festif et convivial au cœur du centre-ville d’Écouen.

Un backline commun sera mis à disposition (batterie, amplis guitare et ampli basse). Chaque artiste ou groupe disposera d’un temps de passage d’environ 10 minutes minimum (2 titres minimum).

Les équipes de la Ville d’Écouen et de l’association A Qui Le Tour recontacteront les participants avant l’événement afin de confirmer leur participation et préparer leur accueil.

Inscriptions via le formulaire en ligne : https://bit.ly/3RbSR33

Place du Manoir des Tourelles Place de la mairie, Écouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aquiletour95.com/ »}] [{« link »: « https://bit.ly/3RbSR33 »}]

Pour la Fête de la Musique 2026, la Ville d’Écouen et l’association A Qui Le Tour organisent une scène ouverte pour les artistes locaux. musique été