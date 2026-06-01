Fête de la musique à Frouard Frouard
Fête de la musique à Frouard Frouard samedi 20 juin 2026.
Frouard
Fête de la musique à Frouard
99 avenue de la Libération Frouard Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 21:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Bar et petite restauration sur place avec Rouelle & Radis
Avec la participation des IntrépidesTout public
0 .
99 avenue de la Libération Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 23 05
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English :
Bar and light meals on site, courtesy of Rouelle & Radis
Featuring the Intr%E9pides
L’événement Fête de la musique à Frouard Frouard a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY