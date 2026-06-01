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Fête de la musique à Frouard Frouard

Fête de la musique à Frouard Frouard samedi 20 juin 2026.

Adresse : 99 avenue de la Libération

Ville : 54390 Frouard

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Frouard

Fête de la musique à Frouard

99 avenue de la Libération Frouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 21:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Bar et petite restauration sur place avec Rouelle & Radis
Avec la participation des IntrépidesTout public
0  .

99 avenue de la Libération Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 23 05 

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English :

Bar and light meals on site, courtesy of Rouelle & Radis
Featuring the Intr%E9pides

L’événement Fête de la musique à Frouard Frouard a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY