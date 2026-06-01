Fête de la musique à Frouard Frouard samedi 20 juin 2026.

Frouard

Fête de la musique à Frouard

99 avenue de la Libération Frouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 21:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Bar et petite restauration sur place avec Rouelle & Radis

Avec la participation des IntrépidesTout public

0 .

99 avenue de la Libération Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 23 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bar and light meals on site, courtesy of Rouelle & Radis

Featuring the Intr%E9pides

L’événement Fête de la musique à Frouard Frouard a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY