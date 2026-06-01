Fête de la musique à Gommerville Parc de la mairie Gommerville vendredi 19 juin 2026.

Gommerville

Fête de la musique à Gommerville

Parc de la mairie 85 Rue du Comte Louis Hocquart de Turtot Gommerville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À l’occasion de la Fête de la Musique, le groupe Toobab vous donne rendez-vous le vendredi 19 juin 2026 à partir de 20h au Parc de la Mairie de Gommerville pour une soirée placée sous le signe de la musique et de la convivialité.

Profitez d’un concert gratuit, offert par la municipalité, et retrouvez sur place un food truck ainsi qu’une buvette pour vous restaurer. Le parc ouvrira ses portes dès 19h.

Une belle occasion de célébrer l’arrivée de l’été en musique et de partager un moment festif en famille ou entre amis ! .

Parc de la mairie 85 Rue du Comte Louis Hocquart de Turtot Gommerville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 53 22 contact@gommerville76.fr

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L’événement Fête de la musique à Gommerville Gommerville a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie