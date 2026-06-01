Fête de la musique à La Chambellette Chambellay Chambellay
Fête de la musique à La Chambellette Chambellay Chambellay dimanche 21 juin 2026.
Chambellay
Fête de la musique à La Chambellette Chambellay
Quai de la Mayenne Chambellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique organisée à la CHambellette le dimanche 21 juin 2026 à partir de 15h, à Chambellay.
La Chambellette vous convie, pour la fête de la musique, le dimanche 21 juin 2026, de 15h à 19h, à embarquer pour une après midi musicale, avec Arno Gonzalez ! .
Quai de la Mayenne Chambellay 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 47 04 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fête de la musique organized at La CHambellette on Sunday June 21, 2026 from 3pm, in Chambellay.
L’événement Fête de la musique à La Chambellette Chambellay Chambellay a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Chambellay (Maine-et-Loire)
- Le pont et l’octroi, Quai de la Mayenne – Pont et octroi, Chambellay 19 septembre 2026