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Fête de la musique à La Chambellette Chambellay Chambellay

Fête de la musique à La Chambellette Chambellay Chambellay dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Quai de la Mayenne

Ville : 49220 Chambellay

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Chambellay

Fête de la musique à La Chambellette Chambellay

Quai de la Mayenne Chambellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique organisée à la CHambellette le dimanche 21 juin 2026 à partir de 15h, à Chambellay.
La Chambellette vous convie, pour la fête de la musique, le dimanche 21 juin 2026, de 15h à 19h, à embarquer pour une après midi musicale, avec Arno Gonzalez !   .

Quai de la Mayenne Chambellay 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 47 04 42 

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English :

Fête de la musique organized at La CHambellette on Sunday June 21, 2026 from 3pm, in Chambellay.

L’événement Fête de la musique à La Chambellette Chambellay Chambellay a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Anjou bleu

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