La Croix-Helléan

Fête de la musique à La Croix-Hélléan

Centre bourg La Croix-Helléan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Venez nombreux pour célébrer la musique au centre bourg de la Croix-Hélléan !

Trois groupes enflammeront la scène et vous feront danser tout au long de la soirée LHYR, OVIDI et ANGLOTOPY.

Côté gourmandises, profitez d’une restauration sur place avec Ker Nilou et La Roulotte Grecque. Dès 19h. .

Centre bourg La Croix-Helléan 56120 Morbihan Bretagne

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L’événement Fête de la musique à La Croix-Hélléan La Croix-Helléan a été mis à jour le 2026-04-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande