Fête de la musique à La Dorée La Dorée
Fête de la musique à La Dorée La Dorée samedi 20 juin 2026.
La Dorée
Fête de la musique à La Dorée
La Dorée Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
La Dorée fête la Musique
Venez célébrer la musique pendant tout un week-end !
Au programme
Samedi 20 juin
Tout la journée exposition Renault Sport
16h Randonnée pédestre
19h30 Restauration (réservation conseillée 16€ en prévente 17€ sur place)
21h En avant la musique
22h30 Feu d’artifice
Dimanche 21 juin
Vide Grenier Marché du terroir
10h Tournoi de palets
12h Restauration (réservation conseillée 16€ en prévente 17€ sur place)
Après-midi musical
Baptêmes routiers en Renault Sport et Alpine (association RSDay53)
Organisé par le Comité des fêtes .
La Dorée 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 41 61 58 31
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English :
La Dorée celebrates music
L’événement Fête de la musique à La Dorée La Dorée a été mis à jour le 2026-05-20 par Bocage Mayennais Tourisme
À voir aussi à La Dorée (Mayenne)
- Randonnée pédestre à La Dorée La Dorée 20 juin 2026
- Vide grenier et Marché du Terroir à La Dorée La Dorée 21 juin 2026