La Dorée

Fête de la musique à La Dorée

La Dorée Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

La Dorée fête la Musique

Venez célébrer la musique pendant tout un week-end !

Au programme

Samedi 20 juin

Tout la journée exposition Renault Sport

16h Randonnée pédestre

19h30 Restauration (réservation conseillée 16€ en prévente 17€ sur place)

21h En avant la musique

22h30 Feu d’artifice

Dimanche 21 juin

Vide Grenier Marché du terroir

10h Tournoi de palets

12h Restauration (réservation conseillée 16€ en prévente 17€ sur place)

Après-midi musical

Baptêmes routiers en Renault Sport et Alpine (association RSDay53)

Organisé par le Comité des fêtes .

La Dorée 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 41 61 58 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Dorée celebrates music

L’événement Fête de la musique à La Dorée La Dorée a été mis à jour le 2026-05-20 par Bocage Mayennais Tourisme