Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique à La Dorée La Dorée

Fête de la musique à La Dorée La Dorée samedi 20 juin 2026.

Ville : 53190 La Dorée

Département : Mayenne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

La Dorée

Fête de la musique à La Dorée

La Dorée Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

La Dorée fête la Musique
Venez célébrer la musique pendant tout un week-end !

Au programme

Samedi 20 juin
Tout la journée exposition Renault Sport
16h Randonnée pédestre
19h30 Restauration (réservation conseillée 16€ en prévente 17€ sur place)
21h En avant la musique
22h30 Feu d’artifice

Dimanche 21 juin
Vide Grenier Marché du terroir
10h Tournoi de palets
12h Restauration (réservation conseillée 16€ en prévente 17€ sur place)
Après-midi musical
Baptêmes routiers en Renault Sport et Alpine (association RSDay53)

Organisé par le Comité des fêtes   .

La Dorée 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 41 61 58 31 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Dorée celebrates music

L’événement Fête de la musique à La Dorée La Dorée a été mis à jour le 2026-05-20 par Bocage Mayennais Tourisme

À voir aussi à La Dorée (Mayenne)