Fête de La Musique à la Gare du Petit Anjou GARE DU PETIT ANJOU Saint-Léger-de-Linières

Saint-Léger-de-Linières

Fête de La Musique à la Gare du Petit Anjou

GARE DU PETIT ANJOU 9 ROUTE DE BOUCHEMAINE Saint-Léger-de-Linières Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Toute la journée, la gare du Petit Anjou accueillent des artistes musicaux très variés Pop, chansons pour enfants, traditionnel, western swing, rock. Entrée libre, tour en train et restauration toute la journée .

GARE DU PETIT ANJOU 9 ROUTE DE BOUCHEMAINE Saint-Léger-de-Linières 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 12 28 63 contact@petit-anjou.fr

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English :

L’événement Fête de La Musique à la Gare du Petit Anjou Saint-Léger-de-Linières a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers