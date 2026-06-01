Fête de la musique à La Jolie Guinguette La Jolie Guinguette La Chapelle-Montbrandeix

La Chapelle-Montbrandeix

Fête de la musique à La Jolie Guinguette

La Jolie Guinguette 2 Rte de Cussac La Chapelle-Montbrandeix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter l’été en musique avec le concert de Steve Black à 17h suivi de Chris Kern vers 19h. Ambiance assurée ! .

La Jolie Guinguette 2 Rte de Cussac La Chapelle-Montbrandeix 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 21 99 61

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English : Fête de la musique à La Jolie Guinguette

L’événement Fête de la musique à La Jolie Guinguette La Chapelle-Montbrandeix a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Ouest Limousin