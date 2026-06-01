Fête de la musique à La Jolie Guinguette La Jolie Guinguette La Chapelle-Montbrandeix
Fête de la musique à La Jolie Guinguette La Jolie Guinguette La Chapelle-Montbrandeix samedi 20 juin 2026.
La Chapelle-Montbrandeix
Fête de la musique à La Jolie Guinguette
La Jolie Guinguette 2 Rte de Cussac La Chapelle-Montbrandeix Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez fêter l’été en musique avec le concert de Steve Black à 17h suivi de Chris Kern vers 19h. Ambiance assurée ! .
La Jolie Guinguette 2 Rte de Cussac La Chapelle-Montbrandeix 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 21 99 61
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English : Fête de la musique à La Jolie Guinguette
L’événement Fête de la musique à La Jolie Guinguette La Chapelle-Montbrandeix a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Ouest Limousin