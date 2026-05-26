Fête de la musique à la loco La Loco Quimperlé

Quimperlé

Fête de la musique à la loco

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Retrouvez le programme de la fête de la musique à la loco !

Samedi 20

16h Dom Mollard

16h55 Sullivan

18h05 Courregand Jazz Club

19h20 RDDB

21h La Ruda Salska (concert payant)

22h45 Noir Cerise

23h55 Barret Kick

01h05 Zebulon

Dimanche 21

15h Blue Moon

16h10 Mayti

17h20 Anna Graham

18h20 Thousand Degrees

19h45 Cha-0-Ah

20h50 Take 2 to tango .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Fête de la musique à la loco Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT QUIMPERLE LES RIAS