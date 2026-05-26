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Fête de la musique à la loco La Loco Quimperlé

Fête de la musique à la loco La Loco Quimperlé samedi 20 juin 2026.

Lieu : La Loco

Adresse : 33 Boulevard de la Gare

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Quimperlé

Fête de la musique à la loco

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Retrouvez le programme de la fête de la musique à la loco !
Samedi 20
16h Dom Mollard
16h55 Sullivan
18h05 Courregand Jazz Club
19h20 RDDB
21h La Ruda Salska (concert payant)
22h45 Noir Cerise
23h55 Barret Kick
01h05 Zebulon

Dimanche 21
15h Blue Moon
16h10 Mayti
17h20 Anna Graham
18h20 Thousand Degrees
19h45 Cha-0-Ah
20h50 Take 2 to tango   .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Fête de la musique à la loco Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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