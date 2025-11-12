Concert Marcel et son orchestre + Picon mon amour La Loco Quimperlé

Concert Marcel et son orchestre + Picon mon amour

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

2026-05-29 20:00:00

2026-05-29 02:00:00

2026-05-29

Marcel et son Orchestre

Depuis 1986, les déglingos de Marcel et son Orchestre colportent des shows déjantés aux quatre coins de l’hexagone. Début 2012, après 25 ans de vie commune, Marcel annonce sa séparation. Afin de fêter cela dignement le groupe part en tournée pour remercier le public et embrasser une dernière fois toutes les copines et les copains !

Et puis, le temps ne faisant rien à l’affaire, comme une démangeaison, à l’occasion de repas de famille un peu trop arrosés peut-être, d’une négligence, d’un acte involontaire, la porte du frigo est restée entrouverte. Le groupe demeuré en hibernation pendant 5 ans hésite, s’interroge et replonge. Ils ont une envie, une énorme envie, une envie folle de prendre une grosse portion de plaisir, de se rouler à terre, de redoubler d’irrévérence, de brailler du rock’n’roll, de faire crier les guitares, de cogner sur les tambours, de violenter le piano et de souffler dans les trompettes et les saxophones.

Car dans cette époque formidable, comment résister plus longtemps au plaisir de rire de l’hypocrisie bienveillante ? Alors de toute urgence, retrouvons l’insolence !!!

Picon mon amour

Avec leurs chansons culottées à deux voix, ce couple déjanté étanche notre soif musicale et fait swinguer nos zygomatiques.

Laurène, à l’accordéon et au chant, tient sa position d’un franc-parler moqueur pendant que Jojo, aux multiples basses, percu, ukulélé et chant essaie de lui voler la vedette par sa spontanéité burlesque !

Avec plus de 500 concerts à leur actif ils nous proposent aujourd’hui un show dans lequel se mélangent des compositions festives, intimes et tendancieuses mais aussi quelques reprises qui les ont marqués dans leur amour pour la chanson !

Au gré de leurs impros, ils partagent leur vision du monde en s’éclatant sur scène et embarquent tout le monde dans leur délire musical !

https://www.youtube.com/watch?v=NinHBbuBy0M .

