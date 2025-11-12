On stage Radio Byzance Andrick Airways Fab I&I La Loco Quimperlé

On stage Radio Byzance Andrick Airways Fab I&I

C’est la fête du travail ! Une commémoration de la tragédie de 1886 de Chicago pour le droit des ouvrières et ouvriers contre le grand capital. Nous ne sommes pas peu fiers avec les copains de Come On Tour de vous proposer pour l’occasion un plateau qui décoiffe !!! 3 groupes, 3 univers, 3 bonnes raisons de sortir pour prendre de belles déferlantes de sons !

Radio Bysance

Depuis 2019, Radio Byzance a enflammé plus de 250 scènes avec son premier album Positive Wave Ochez ODGPROD et s’apprête à reprendre la route, pour une tournée 2026. Sur scène ? Un rituel électronique à haute intensité les voix se croisent, les basses transpercent, les corps dansent, les frontières s’effacent. Quelque part entre Björk, Biga Ranx et Acid Arab, Radio Byzance convoque le sacré par le son. Love, Sub & Dub !!!

Andrick Airways

Propulsé en 2024 sur le devant de la scène hexagonale par leur vidéo virale “dans ma cabane”, devenu égérie d’une génération de lycéens, Andrick Airways c’est généreux et authentique sur scène, c’est de la bonne humeur en barre et d’une simplicité qui vous touchent. Leur recette ?! Une guitare, une voix, des compositions engagées, ou parfois plus décontractées, une couleur acoustique, une touche de spiritualité et un soupçon d’humour…

Fab I & I

FAB I&I est un auteur-compositeur originaire de Nouvelle-Calédonie. Depuis 2014, il enchaîne les concerts et assure les premières parties des plus grands dub reggae tel que Groundation, Soja, Kimany Marley, Naâman, Raging Fyah… Ce n’est pas un nouveau venu car il a assuré avec brio la première partie de Vanupié à La LOCO en mai 2025. C’est un projet que nous soutenons car derrière le projet musical se cache un très bel être humain…

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

