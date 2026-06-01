Fête de la musique à la Margoulette Route du château Bergnicourt samedi 20 juin 2026.

Bergnicourt

Fête de la musique à la Margoulette

Route du château La Margoulette Bergnicourt Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle où l’ambiance sera au rendez-vous ! Cette année, ce n’est pas un, ni deux, mais bien **TROIS GROUPES DE MUSIQUE** qui vont se succéder pour vous faire chanter, danser et vibrer jusqu’à minuit ! Une ambiance conviviale, familiale et festive vous attend pour célébrer ensemble la musique comme il se doit.Et pour régaler vos papilles, Julie vous préparera ses délicieux **hot-dogs frites maison** ! Entrée libre

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Route du château La Margoulette Bergnicourt 08300 Ardennes Grand Est +33 6 18 16 76 26

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English :

Get ready for an exceptional evening with a great atmosphere!%A0 This year, it’s not one, not two, but **THREE BANDS** that will take the stage one after another to have you singing, dancing, and rocking out until midnight!%A0A friendly, family-oriented, and festive atmosphere awaits you so we can celebrate music together the way it should be celebrated.And to treat your taste buds, Julie will be preparing her delicious **hot dogs with homemade fries**! Free admission

L’événement Fête de la musique à la Margoulette Bergnicourt a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme