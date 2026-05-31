Fête de la Musique à La Montagne, Parc de la Mairie, La Montagne

Fête de la Musique à La Montagne Dimanche 21 juin, 14h00 Parc de la Mairie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

La ville de La Montagne vous donne rendez-vous le dimanche 21 juin 2026 pour célébrer la Fête de la Musique.

De 14h à 21h, deux scènes installées au parc de la Mairie et au jardin de la médiathèque accueilleront concerts et animations musicales gratuites pour tous les publics.

Au programme : les élèves de l’école de musique de La Montagne, le duo Will Guthrie & Ghassen Chiba, Harfang, Shake Them All, la Fanfare Kafi ainsi qu’un hommage à Daniel Balavoine.

Des espaces restauration et buvette seront également proposés sur place tout au long de la journée.

L’évènement est accessible en transports en commun, à vélo, en covoiturage ou par le bac de Loire.

Parc de la Mairie Place François Mitterrand, La Montagne La Montagne 44620 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-lamontagne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 65 66 24 »}]

Fête de la Musique – Parc de la Mairie et jardin de la Médiathèque fête musique

Mairie de La Montagne