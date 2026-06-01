Fête de la musique à la Paillote ardennaise LA PAILLOTE ARDENNAISE Vieux-lès-Asfeld
Fête de la musique à la Paillote ardennaise LA PAILLOTE ARDENNAISE Vieux-lès-Asfeld dimanche 21 juin 2026.
Vieux-lès-Asfeld
Fête de la musique à la Paillote ardennaise
LA PAILLOTE ARDENNAISE 18 rue d’Ecry Vieux-lès-Asfeld Ardennes
Tarif : 8 – 8 – 0 EUR
Tarif enfant
Repas Formule Barbecue géant 1 viande + frites + glace 1 boule
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Repas uniquement sur réservation Animations à partir de 13h 13h lancer de fût, course de brouette chronométrée avec des cadeaux à gagner 14h blind test 15h concert de Oh Shuga Shuga Le tout dans une ambiance guinguette ! Sable chaud, musique, bonne humeur et amis !
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LA PAILLOTE ARDENNAISE 18 rue d’Ecry Vieux-lès-Asfeld 08190 Ardennes Grand Est +33 3 10 08 17 67
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English :
Meals by reservation only. Activities starting at 1:00 p.m. 1:00 p.m.: beanbag toss, timed wheelbarrow race with prizes to be won 2:00 p.m.: music quiz 3:00 p.m.: concert by Oh Shuga Shuga All in a casual, open-air atmosphere! Warm sand, music, good vibes, and friends!
L’événement Fête de la musique à la Paillote ardennaise Vieux-lès-Asfeld a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme