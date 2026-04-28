La Chapelle-Saint-Géraud

Fête de la musique à La vache qui Fume

Les Quatres routes La Chapelle-Saint-Géraud Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

On se retrouve pour fêter l’évènement musicalement ! Concerts, miam miam, et glou glou assurés. .

Les Quatres routes La Chapelle-Saint-Géraud 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 99 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique à La vache qui Fume

L’événement Fête de la musique à La vache qui Fume La Chapelle-Saint-Géraud a été mis à jour le 2026-04-28 par Corrèze Tourisme