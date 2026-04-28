Fête de la musique à La vache qui Fume La Chapelle-Saint-Géraud
Fête de la musique à La vache qui Fume La Chapelle-Saint-Géraud vendredi 19 juin 2026.
La Chapelle-Saint-Géraud
Fête de la musique à La vache qui Fume
Les Quatres routes La Chapelle-Saint-Géraud Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
On se retrouve pour fêter l’évènement musicalement ! Concerts, miam miam, et glou glou assurés. .
Les Quatres routes La Chapelle-Saint-Géraud 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 99 20
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English : Fête de la musique à La vache qui Fume
L’événement Fête de la musique à La vache qui Fume La Chapelle-Saint-Géraud a été mis à jour le 2026-04-28 par Corrèze Tourisme