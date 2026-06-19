Brenoux

FÊTE DE LA MUSIQUE À LANGLADE

Pré de la Tour, Langlade Brenoux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le Foyer Rural de Langlade-Brenoux vous invite à célébrer la Fête de la Musique le vendredi 19 juin de 18h à minuit !

Au programme au Pré de la TOUR

18h Scène ouverte (avis aux artistes !)

21h30 Concert festif avec Les Fussoirs !

Buvette et restauration sur place pour régaler les papilles.

Entrée libre et gratuite !

Venez nombreux partager ce beau moment avec nous !

Le Foyer Rural de Langlade-Brenoux vous invite à célébrer la Fête de la Musique le vendredi 19 juin de 18h à minuit !

Au programme au Pré de la TOUR

18h Scène ouverte (avis aux artistes !)

21h30 Concert festif avec Les Fussoirs !

Buvette et restauration sur place pour régaler les papilles.

Entrée libre et gratuite !

Venez nombreux partager ce beau moment avec nous ! .

Pré de la Tour, Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 48 00 19 foyer.rural.brenoux@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de Langlade-Brenoux invites you to celebrate Music Day on Friday, June 19, from 6:00 PM to midnight!

On the program at the Pr%E9 de la TOUR:

6:00 PM: Open mic (call for performers!)

9:30 PM: Festive concert with Les Fussoirs!

Refreshments and food available on site to treat your taste buds.

Free admission!

Come one, come all to share this wonderful moment with us!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À LANGLADE Brenoux a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-OT Mont Lozere