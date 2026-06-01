Fête de La Musique à Lapan Lapan
Fête de La Musique à Lapan Lapan samedi 20 juin 2026.
Lapan
Fête de La Musique à Lapan
2 Chemin d’Houet Lapan Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 00:30:00
Date(s) :
2026-06-20
La Fête de la Musique se vit également au restaurant Le Gargaillou à Lapan. Pensez à réserver !
Le Gargaillou vous propose une soirée animée par Sam Anim. Vous pourrez profiter de l’ambiance tout en savourant une friture fromagée et Sunday. Pensez à réserver, vous avez jusqu’au 17 juin. .
2 Chemin d’Houet Lapan 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 9 86 55 07 88
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English :
The Fête de la Musique can also be enjoyed at Le Gargaillou restaurant in Lapan. Don’t forget to book!
L’événement Fête de La Musique à Lapan Lapan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LIGNIERES