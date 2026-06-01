Fête de la musique à Lay Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe samedi 20 juin 2026.

Lay-Saint-Christophe

Fête de la musique à Lay Saint-Christophe

1 Chemin de la Jeune Rose Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La fête de la musique organisée par l’association Alaygro.

Au programme

Lay Kids

Chorale Alaygro

Le gâteau sur la Cerise

Plectrum

Ultrasong

Restauration sur place.Tout public

0 .

1 Chemin de la Jeune Rose Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 96 18

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English :

The Music Festival organized by the Alaygro Association.

On the program:

Lay Kids

Alaygro Choir

Le Gâteau sur la Cerise

Plectrum

Ultrasong

Food available on site.

L’événement Fête de la musique à Lay Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe a été mis à jour le 2026-06-16 par TOURISME BASSIN de POMPEY