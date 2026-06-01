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Fête de la musique à Lay Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe

Fête de la musique à Lay Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe samedi 20 juin 2026.

Adresse : 1 Chemin de la Jeune Rose

Ville : 54690 Lay-Saint-Christophe

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Lay-Saint-Christophe

Fête de la musique à Lay Saint-Christophe

1 Chemin de la Jeune Rose Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

La fête de la musique organisée par l’association Alaygro.

Au programme

Lay Kids
Chorale Alaygro
Le gâteau sur la Cerise
Plectrum
Ultrasong

Restauration sur place.Tout public
0  .

1 Chemin de la Jeune Rose Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 96 18 

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English :

The Music Festival organized by the Alaygro Association.

On the program:

Lay Kids
Alaygro Choir
Le Gâteau sur la Cerise
Plectrum
Ultrasong

Food available on site.

L’événement Fête de la musique à Lay Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe a été mis à jour le 2026-06-16 par TOURISME BASSIN de POMPEY