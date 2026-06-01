Fête de la musique à Lay Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe
Fête de la musique à Lay Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe samedi 20 juin 2026.
Lay-Saint-Christophe
Fête de la musique à Lay Saint-Christophe
1 Chemin de la Jeune Rose Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La fête de la musique organisée par l’association Alaygro.
Au programme
Lay Kids
Chorale Alaygro
Le gâteau sur la Cerise
Plectrum
Ultrasong
Restauration sur place.Tout public
0 .
1 Chemin de la Jeune Rose Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 96 18
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English :
The Music Festival organized by the Alaygro Association.
On the program:
Lay Kids
Alaygro Choir
Le Gâteau sur la Cerise
Plectrum
Ultrasong
Food available on site.
L’événement Fête de la musique à Lay Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe a été mis à jour le 2026-06-16 par TOURISME BASSIN de POMPEY