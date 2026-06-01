Fête de la musique à l’Embuscade Route de Rethel Coucy dimanche 21 juin 2026.

Coucy

Fête de la musique à l’Embuscade

Route de Rethel L’Embuscade Coucy Ardennes

Tarif : 20 – 20 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Moules frites, Entrecôte frites, Dessert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez passer un moment festif et convivial pour célébrer la musique Avec le groupe OTRI accompagné de Nadia Bel et DJ Mamat en deuxième partieRéservation obligatoire pour le repas Venez nombreux pour lancer l’été comme il se doit !

.

Route de Rethel L’Embuscade Coucy 08300 Ardennes Grand Est +33 7 59 50 01 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for a festive and friendly evening to celebrate music%A0Featuring the band OTRI, accompanied by Nadia Bel and%A0DJ Mamat in the second half.%R%Reservations are required for the meal. Come out in large numbers to kick off the%E9t%E9 the way it should be!

L’événement Fête de la musique à l’Embuscade Coucy a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme