Les Aynans

Fête de la Musique à Les Aynans

Les Aynans Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

la Fête de la Musique à Les Aynans aura lieu le samedi 27 juin, avec entrée gratuite.

Au programme marché artisanal à partir de 18h, feu de la Saint-Jean à 23h et petite restauration sur place. .

Les Aynans 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de la Musique à Les Aynans

L’événement Fête de la Musique à Les Aynans Les Aynans a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE