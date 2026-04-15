Fête de la Musique à Les Aynans Les Aynans
Fête de la Musique à Les Aynans Les Aynans samedi 27 juin 2026.
Les Aynans
Fête de la Musique à Les Aynans
Les Aynans Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
la Fête de la Musique à Les Aynans aura lieu le samedi 27 juin, avec entrée gratuite.
Au programme marché artisanal à partir de 18h, feu de la Saint-Jean à 23h et petite restauration sur place. .
Les Aynans 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête de la Musique à Les Aynans
L’événement Fête de la Musique à Les Aynans Les Aynans a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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