Fête de la musique à Lormaison Lormaison
Fête de la musique à Lormaison Lormaison dimanche 21 juin 2026.
Lormaison
Fête de la musique à Lormaison
26 Rue de Gournay Lormaison Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Grande journée barbecue avec
– Fête communale de 10h à 16h jeux pour tous
– Fête de la musique 17h à 21h concert avec musiciens
Grande journée barbecue avec
– Fête communale de 10h à 16h jeux pour tous
– Fête de la musique 17h à 21h concert avec musiciens .
26 Rue de Gournay Lormaison 60110 Oise Hauts-de-France comitedesfetesdelormaison@gmail.com
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English :
Big barbecue day with
– Fête communale: 10am to 4pm: games for all
– Fête de la musique: 5pm to 9pm: concert with musicians
L’événement Fête de la musique à Lormaison Lormaison a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre