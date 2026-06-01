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Fête de la musique à Lormaison Lormaison

Fête de la musique à Lormaison Lormaison dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 26 Rue de Gournay

Ville : 60110 Lormaison

Département : Oise

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Lormaison

Fête de la musique à Lormaison

26 Rue de Gournay Lormaison Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Grande journée barbecue avec
– Fête communale de 10h à 16h jeux pour tous
– Fête de la musique 17h à 21h concert avec musiciens
Grande journée barbecue avec
– Fête communale de 10h à 16h jeux pour tous
– Fête de la musique 17h à 21h concert avec musiciens   .

26 Rue de Gournay Lormaison 60110 Oise Hauts-de-France   comitedesfetesdelormaison@gmail.com

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English :

Big barbecue day with
– Fête communale: 10am to 4pm: games for all
– Fête de la musique: 5pm to 9pm: concert with musicians

L’événement Fête de la musique à Lormaison Lormaison a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre