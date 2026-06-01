Fête de la musique à Loupiac Loupiac
Fête de la musique à Loupiac Loupiac samedi 20 juin 2026.
Loupiac
Fête de la musique à Loupiac
32 Route de l’Église Loupiac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique !
L’association Garolou vous donne rendez-vous le 20 juin à partir de 18h à l’Atelier, Café Associatif de Loupiac, pour une soirée placée sous le signe de la musique et de la convivialité.
Au programme, une sélection d’artistes et de styles musicaux variés les reprises pop, rock et rap de Sora Music, le chant lyrique d’Agnès Bonjour, la chanson française de Pandit Jaj, ainsi que les prestations des élèves de l’école de batterie avec Le P’tit Groupe.
Gratuite et ouverte à tous, cette soirée est l’occasion idéale de partager un moment festif en famille ou entre amis, de découvrir des talents locaux et de célébrer la musique dans une ambiance chaleureuse.
Restauration sur place. Entrée libre. Venez nombreux ! .
32 Route de l’Église Loupiac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine garolou.asso@mailo.com
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English : Fête de la musique à Loupiac
L’événement Fête de la musique à Loupiac Loupiac a été mis à jour le 2026-06-16 par La Gironde du Sud
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