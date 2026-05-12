Fête de la Musique à Maisontiers Maisontiers
Fête de la Musique à Maisontiers Maisontiers samedi 13 juin 2026.
Maisontiers
Fête de la Musique à Maisontiers
Place de l’église Maisontiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 23:59:00
Date(s) :
2026-06-13
LA FÊTE DE LA MUSIQUE À MAISONTIERS ! 6ᵉ Édition
On vous attend nombreux le samedi 13 juin à partir de 20h sur la place de l’église à Maisontiers (79) pour une soirée festive, conviviale et musicale ! ??
Au programme MP’DUO en concert live (variété Française)
Bar pour vous désaltérer
Food-truck espagnol pour régaler vos papilles
Une belle occasion de se retrouver entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
Entrée libre organisé par l’Association de Maisontiers
Notez bien la date et partagez l’info autour de vous ! .
Place de l’église Maisontiers 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 77 37 74
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L’événement Fête de la Musique à Maisontiers Maisontiers a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Gâtine