Maisontiers

Fête de la Musique à Maisontiers

Place de l’église Maisontiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :

2026-06-13

LA FÊTE DE LA MUSIQUE À MAISONTIERS ! 6ᵉ Édition

On vous attend nombreux le samedi 13 juin à partir de 20h sur la place de l’église à Maisontiers (79) pour une soirée festive, conviviale et musicale ! ??

Au programme MP’DUO en concert live (variété Française)

Bar pour vous désaltérer

Food-truck espagnol pour régaler vos papilles

Une belle occasion de se retrouver entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Entrée libre organisé par l’Association de Maisontiers

Notez bien la date et partagez l’info autour de vous ! .

Place de l’église Maisontiers 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 77 37 74

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English :

L’événement Fête de la Musique à Maisontiers Maisontiers a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Gâtine