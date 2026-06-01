Fête de la musique à Moëlan-Sur-Mer Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer
Fête de la musique à Moëlan-Sur-Mer Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer samedi 20 juin 2026.
Moëlan-sur-Mer
Fête de la musique à Moëlan-Sur-Mer
Port de Brigneau Chapelle Saint-Philibert Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le 18 Juin
– A 20h Un concert de la chorale Cœur à Chœur à la chapelle Saint-Philibert
Le 20 Juin
– Dès 16h30 Un concert de l’ensemble Moëlan à Vent à la chapelle Saint-Philibert
– Fest-noz à 20h30 au Port de Brigneau organisé par les penn sardines
– Concert sur la place de l’église à 19h Les Trucks, 20h30 Roxane Ryan, 22h Les Rody’s .
Port de Brigneau Chapelle Saint-Philibert Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 10
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English :
L’événement Fête de la musique à Moëlan-Sur-Mer Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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