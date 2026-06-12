Atelier photo (réglages et prises de vue) Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
Atelier photo (réglages et prises de vue) Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer mardi 16 juin 2026.
Moëlan-sur-Mer
Atelier photo (réglages et prises de vue)
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-16
Avec Dom Bonobo, photographe professionnel, explorez les bases et techniques adaptées à chacun. Vous viendrez avec votre propre matériel, et pourrez découvrir les possibilités de votre appareil, ses différents menus, et de précieux conseils de prise de vue.
Du 16 au 20 juin, chaque jour de 15h à 16h. Tarif 5 € par personne
Dom Bonobo a commencé la photographie en argentique noir et blanc, avec un laboratoire installé dans sa salle de bain. Ses voyages à travers le monde pendant vingt ans nourrissent ensuite son travail et donnent lieu à ses premières expositions. Il poursuit également une activité de reporter pour le magazine mensuel Banc d’essai du tourisme. Fondateur de l’association Mille et Un Reg’Arts, il expose régulièrement ses œuvres. .
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Atelier photo (réglages et prises de vue) Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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