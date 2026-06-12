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Sortie Découverte des applications du bord de mer Plage de Trénez Moëlan-sur-Mer

Sortie Découverte des applications du bord de mer Plage de Trénez Moëlan-sur-Mer lundi 15 juin 2026.

Lieu : Plage de Trénez

Adresse : Lieu-dit Trénez

Ville : 29350 Moëlan-sur-Mer

Département : Finistère

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Tarif :

Moëlan-sur-Mer

Sortie Découverte des applications du bord de mer

Plage de Trénez Lieu-dit Trénez Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-15

Date(s) :
2026-06-15

Découverte de la faune de l’estran (Algues, mollusques, mammifères, etc…) en partenariat avec l’association Natur’Au Fil. Apporter son téléphone ou sa tablette et une tenue adaptée. Participation sur inscription.   .

Plage de Trénez Lieu-dit Trénez Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 13 24 10 75 

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English :

L’événement Sortie Découverte des applications du bord de mer Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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