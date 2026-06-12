Sortie Découverte des applications du bord de mer Plage de Trénez Moëlan-sur-Mer
Sortie Découverte des applications du bord de mer Plage de Trénez Moëlan-sur-Mer lundi 15 juin 2026.
Moëlan-sur-Mer
Sortie Découverte des applications du bord de mer
Plage de Trénez Lieu-dit Trénez Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
Découverte de la faune de l’estran (Algues, mollusques, mammifères, etc…) en partenariat avec l’association Natur’Au Fil. Apporter son téléphone ou sa tablette et une tenue adaptée. Participation sur inscription. .
Plage de Trénez Lieu-dit Trénez Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 13 24 10 75
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English :
L’événement Sortie Découverte des applications du bord de mer Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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