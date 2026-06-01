Morthomiers

Fête de la Musique à Morthomiers

8 Route de la Chapelle Morthomiers Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Célébrez la Fête de la Musique à Morthomiers avec le groupe TIMELESS, pour une soirée festive et conviviale.

La Fête de la Musique s’installe à Morthomiers le samedi 20 juin 2026 à partir de 19h30, à la salle des fêtes. Le groupe TIMELESS animera la soirée dans une ambiance chaleureuse et entraînante, idéale pour partager un moment musical en famille ou entre amis. Entre convivialité, rythme et esprit festif, cette soirée invite le public à célébrer l’arrivée de l’été autour d’un concert accessible à tous. Restauration et buvette seront proposées sur place. Entrée libre. .

8 Route de la Chapelle Morthomiers 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 26 24

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English :

Celebrate Music Day in Morthomiers with the band TIMELESS for a festive and fun-filled evening.

L’événement Fête de la Musique à Morthomiers Morthomiers a été mis à jour le 2026-06-13 par OT BOURGES