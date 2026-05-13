FÊTE DE LA MUSIQUE À NAILLOUX Esplanade de la Fraternité Nailloux

Nailloux

FÊTE DE LA MUSIQUE À NAILLOUX

Esplanade de la Fraternité ESPLANADE DE LA FRATERNITÉ Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Vibrez au rythme des concerts en plein air, découvrez une ambiance festive et conviviale au cœur de la ville animée.

Le Grain de Sel fait sa Fête de la Musique!

Le Samedi 20 juin 2026 à partir de 17h venez nous retrouver sur l’Esplanade de la Fraternité à Ville de Nailloux Mairie pour fêter ensemble l’arrivée de l’été et les musiques!

Groupes, chorale, artistes solo amateurs se succèderont sur scène jusque tard dans la nuit, promis il y en aura pour tous les goûts!

Une buvette et des foodtrucks seront sur place pour vous restaurer dans une ambiance conviviale.

En cas de pluie, replis sous la Halle .

Esplanade de la Fraternité ESPLANADE DE LA FRATERNITÉ Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie asso.sel.nailloux@gmail.com

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English :

Vibrate to the rhythm of open-air concerts, discover a festive and convivial atmosphere in the heart of the lively city.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À NAILLOUX Nailloux a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE