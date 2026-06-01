NAILLOUX EN FÊTE Nailloux
NAILLOUX EN FÊTE Nailloux vendredi 12 juin 2026.
Nailloux
NAILLOUX EN FÊTE
ESPLANADE DE LA FRATERNITÉ Nailloux Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Le Comité des Fêtes vous invite à deux jours de célébration, de musique et de convivialité au cœur de Nailloux !
Rendez-vous du vendredi 12 juin au dimanche 14 juin pour profiter des animations la journée.
Vendredi 12 Juin
-Apéritif du Maire
-Musique gypsy
-Repas paëlla
-Soirée DJ
Samedi 13 Juin
-Blind test
-Repas proposé par Ôh saveurs du Viet-Nam
-Soirée Mousse
Repas sur réservation
Musique live & DJ Ambiance garantie !
Venez nombreux partager la fête avec nous ! .
ESPLANADE DE LA FRATERNITÉ Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetesnailloux@gmail.com
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English :
The Comité des Fêtes invites you to two days of celebration, music and conviviality in the heart of Nailloux!
L’événement NAILLOUX EN FÊTE Nailloux a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE