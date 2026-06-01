Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

NAILLOUX EN FÊTE Nailloux

NAILLOUX EN FÊTE Nailloux

NAILLOUX EN FÊTE Nailloux vendredi 12 juin 2026.

Adresse : ESPLANADE DE LA FRATERNITÉ

Ville : 31560 Nailloux

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Nailloux

NAILLOUX EN FÊTE

ESPLANADE DE LA FRATERNITÉ Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-12

Le Comité des Fêtes vous invite à deux jours de célébration, de musique et de convivialité au cœur de Nailloux !
Rendez-vous du vendredi 12 juin au dimanche 14 juin pour profiter des animations la journée.

Vendredi 12 Juin
-Apéritif du Maire
-Musique gypsy
-Repas paëlla
-Soirée DJ

Samedi 13 Juin
-Blind test
-Repas proposé par Ôh saveurs du Viet-Nam
-Soirée Mousse

Repas sur réservation

Musique live & DJ Ambiance garantie !

Venez nombreux partager la fête avec nous !   .

ESPLANADE DE LA FRATERNITÉ Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie   comitedesfetesnailloux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des Fêtes invites you to two days of celebration, music and conviviality in the heart of Nailloux!

L’événement NAILLOUX EN FÊTE Nailloux a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Nailloux (Haute-Garonne)