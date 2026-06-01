Nailloux

NAILLOUX EN FÊTE

ESPLANADE DE LA FRATERNITÉ Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Le Comité des Fêtes vous invite à deux jours de célébration, de musique et de convivialité au cœur de Nailloux !

Rendez-vous du vendredi 12 juin au dimanche 14 juin pour profiter des animations la journée.

Vendredi 12 Juin

-Apéritif du Maire

-Musique gypsy

-Repas paëlla

-Soirée DJ

Samedi 13 Juin

-Blind test

-Repas proposé par Ôh saveurs du Viet-Nam

-Soirée Mousse

Repas sur réservation

Musique live & DJ Ambiance garantie !

Venez nombreux partager la fête avec nous ! .

ESPLANADE DE LA FRATERNITÉ Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetesnailloux@gmail.com

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English :

The Comité des Fêtes invites you to two days of celebration, music and conviviality in the heart of Nailloux!

L’événement NAILLOUX EN FÊTE Nailloux a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE