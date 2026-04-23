Notre-Dame-de-l’Isle

Fête de la musique à Notre-Dame de l’Isle

Esplanade des bords de Seine Notre-Dame-de-l’Isle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Célébrez la musique et le solstice d’été au bord de l’eau ! Pour cette édition, l’esplanade de Notre-Dame de l’Isle s’anime au rythme du groupe Les Soul Dredgers pour une soirée qui s’annonce mémorable.

– Date Dimanche 21 juin, de 19h à 22h.

– Lieu Esplanade des bords de Seine, Notre-Dame de l’Isle.

– Artistes Les Soul Dredgers (concert live).

Pour accompagner cette soirée musicale, une buvette et un service de restauration seront disponibles sur place. Venez profiter du coucher de soleil sur la Seine en musique, en famille ou entre amis.

L’événement est ouvert à tous ! Préparez vos meilleures ondes pour une soirée Groove & Soul inoubliable. .

Esplanade des bords de Seine Notre-Dame-de-l’Isle 27940 Eure Normandie +33 2 32 53 20 22

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English : Fête de la musique à Notre-Dame de l’Isle

L’événement Fête de la musique à Notre-Dame de l’Isle Notre-Dame-de-l’Isle a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération