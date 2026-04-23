Notre-Dame-de-l’Isle

Foire à tout Notre-Dame de l’Isle

Esplanade des bords de Seine Notre-Dame-de-l’Isle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez chiner, déballer et faire de bonnes affaires dans un cadre exceptionnel ! Nous vous donnons rendez-vous pour notre traditionnelle foire à tout annuelle sur les bords de Seine.

Informations Pratiques

– Dimanche 14 juin, de 6h à 18h.

– Esplanade des bords de Seine, Notre-Dame de l’Isle.

Sur place Profitez de notre service de buvette et restauration tout au long de la journée pour une pause gourmande au bord de l’eau.

Pour toute information complémentaire, contactez le 06 62 70 79 39

Une balade idéale en famille ou entre amis pour dénicher des trésors tout en profitant du charme des rives de la Seine. On vous attend nombreux ! .

Esplanade des bords de Seine Notre-Dame-de-l’Isle 27940 Eure Normandie +33 2 32 53 20 22

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English : Foire à tout Notre-Dame de l’Isle

L’événement Foire à tout Notre-Dame de l’Isle Notre-Dame-de-l’Isle a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération