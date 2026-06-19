Pompey

Fête de la musique à Pompey

36 Avenue du Géréral de Gaulle Pompey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique

Cette année, la Ville de Pompey, en collaboration avec l’association Nard Dog Productions, vous donne rendez-vous pour la Fête de la Musique !

Alors save the date vendredi 19 juin de 19h à 22h30, Place du Marché, Avenue Gambetta.

Au programme, différents groupes Wok’n’Wall de l’École de Musique de Pompey, Ateliers Nard Dog Productions, Soul Survivors et Eurekâ !

Buvette et restauration sur place.Tout public

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36 Avenue du Géréral de Gaulle Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 62 73

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English :

Fête de la musique

This year, the Town of Pompey, in collaboration with Nard Dog Productions, invites you to join us for the Fête de la Musique!

So save the date: Friday June 19, 7-10.30pm, Place du Marché, Avenue Gambetta.

On the program: Wok’n’Wall from École de Musique de Pompey, Ateliers Nard Dog Productions, Soul Survivors and Eurekâ!

Refreshments and catering on site.

L’événement Fête de la musique à Pompey Pompey a été mis à jour le 2026-06-16 par TOURISME BASSIN de POMPEY