Pompignac

Fête de la musique à Pompignac

Place de l’Entre-Deux Mers Pompignac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

La saison estivale débute avec la culte Fête de la Musique. Rendez-vous dans le bourg de Pompignac dès 18 h, où se trouveront deux scènes en plein air. L’église de Pompignac accueillera aussi des concerts. Tout au long de la soirée, près d’une dizaine de groupes seront prêts à vous faire vibrer et danser, pour célébrer l’arrivée de l’été comme il se doit. Une buvette et une restauration sur place sont prévus. Entrée libre. .

Place de l’Entre-Deux Mers Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 26 37

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English : Fête de la musique à Pompignac

L’événement Fête de la musique à Pompignac Pompignac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de l’Entre-deux-Mers