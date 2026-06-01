Fête de la musique à Potigny Potigny samedi 20 juin 2026.

Potigny

Fête de la musique à Potigny

Bourg de Potigny Potigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La commune de Potigny vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale à l’occasion de la Fête de la Musique !

Venez profiter d’une belle soirée placée sous le signe de la musique et du partage.

La commune de Potigny vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale à l’occasion de la Fête de la Musique !

Cette édition est organisée avec la participation de 6 commerces potignais

> Le Bar du Centre

> L’Uni Verres de Caro

> Ô P’tit Potignais

> Le Bar de la Mine

> Pizza Neuf

> Le Verseau

Venez profiter d’une belle soirée placée sous le signe de la musique et du partage.

Information importante des restrictions de circulation et de stationnement seront mises en place pour permettre le bon déroulement de l’événement.

La circulation sera perturbée dès 18h00 (déviations) .

Bourg de Potigny Potigny 14420 Calvados Normandie +33 2 31 90 84 67

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English : Fête de la musique à Potigny

Potigny invites you to join us for a festive and convivial evening to celebrate the Fête de la Musique!

Come and enjoy an evening of music and sharing.

L’événement Fête de la musique à Potigny Potigny a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Falaise Suisse Normande