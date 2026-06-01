Fête de la musique à Potigny Potigny
Fête de la musique à Potigny Potigny samedi 20 juin 2026.
Potigny
Fête de la musique à Potigny
Bourg de Potigny Potigny Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La commune de Potigny vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale à l’occasion de la Fête de la Musique !
Venez profiter d’une belle soirée placée sous le signe de la musique et du partage.
La commune de Potigny vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale à l’occasion de la Fête de la Musique !
Cette édition est organisée avec la participation de 6 commerces potignais
> Le Bar du Centre
> L’Uni Verres de Caro
> Ô P’tit Potignais
> Le Bar de la Mine
> Pizza Neuf
> Le Verseau
Venez profiter d’une belle soirée placée sous le signe de la musique et du partage.
Information importante des restrictions de circulation et de stationnement seront mises en place pour permettre le bon déroulement de l’événement.
La circulation sera perturbée dès 18h00 (déviations) .
Bourg de Potigny Potigny 14420 Calvados Normandie +33 2 31 90 84 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique à Potigny
Potigny invites you to join us for a festive and convivial evening to celebrate the Fête de la Musique!
Come and enjoy an evening of music and sharing.
L’événement Fête de la musique à Potigny Potigny a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Falaise Suisse Normande
À voir aussi à Potigny (Calvados)
- Bébés Lecteurs Place Nicolas Copernic Potigny 16 juin 2026
- Heure du conte Place Nicolas Copernic Potigny 17 juin 2026
- Vide Grenier Potigny 28 juin 2026
- Exposition : 70 ans de la chapelle Sainte Barbe, Chapelle Ste Barbe chemin d’Aisy 14420 POTIGNY, Potigny 20 septembre 2026