Fête de la Musique à Saint Florent Sur Cher Saint-Florent-sur-Cher samedi 20 juin 2026.

Saint-Florent-sur-Cher

Fête de la Musique à Saint Florent Sur Cher

Rue Félix Pyat Saint-Florent-sur-Cher Cher

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Célébrez la Fête de la Musique à Saint-Florent-sur-Cher lors d’une soirée plein air aux accents années 80.

Le Comité des fêtes de Saint-Florent-sur-Cher vous donne rendez-vous le samedi 20 juin pour une soirée plein air spéciale Fête de la Musique, placée sous le signe des années 80. À partir de 20h, le parc du château se transformera en piste festive pour partager un moment convivial et musical dans une ambiance rétro. Une belle occasion de célébrer l’arrivée de l’été en famille ou entre amis. Un repas est proposé sur réservation au 07 79 80 65 40, au tarif de 22 € par personne. 22 .

Rue Félix Pyat Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 7 79 80 65 40

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English :

Celebrate Music Day in Saint-Florent-sur-Cher at an outdoor event with an ’80s theme.

L’événement Fête de la Musique à Saint Florent Sur Cher Saint-Florent-sur-Cher a été mis à jour le 2026-06-13 par OT BOURGES