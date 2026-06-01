Saint-Hilaire-la-Palud

Fête de la Musique à Saint-Hilaire-la-Palud

Place de la Mairie Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Comité d’Animation de Saint-Hilaire-la-Palud vous donne rendez-vous le samedi 20 juin 2026, à partir de 18h, sur la place de la Mairie pour célébrer ensemble la Fête de la Musique.

Ouvert à tous, cet événement promet une soirée festive et conviviale placée sous le signe du partage et de la bonne humeur. Habitants, familles, amis et visiteurs pourront profiter d’animations musicales dans une ambiance chaleureuse au cœur du village.

Une restauration ainsi qu’une buvette seront proposées sur place afin de permettre à chacun de passer une agréable soirée.

Cette manifestation est organisée en partenariat avec la LBDB, que nous remercions pour sa participation.

Nous vous attendons nombreux pour venir fêter la musique et partager ce beau moment de convivialité. .

Place de la Mairie Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 32 15

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English : Fête de la Musique à Saint-Hilaire-la-Palud

L’événement Fête de la Musique à Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Niort Marais Poitevin