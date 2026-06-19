Fête de la musique à Saint-Laurent Duo piano et voix Le Coteau Deauville

Deauville

Fête de la musique à Saint-Laurent Duo piano et voix

Le Coteau Eglise Saint-Laurent Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Les Amis de l’église Saint-Laurent, qui veille à la préservation et la mise en valeur patrimoniale de l’ancienne petite église de Deauville, reçoivent le quatuor Barbershop.

Les Amis de l’église Saint-Laurent, qui veille à la préservation et la mise en valeur patrimoniale de l’ancienne petite église de Deauville, reçoivent Marion Jaussaud, mezzo-soprano, et Fanny Le Roy, pianiste, pour un duo piano chant sur le thème de l’invitation au voyage.

Marion Jaussaud se tourne vers la voix après avoir fait du violoncelle, flûte à bec, théâtre, cirque… Elle aime les ponts faits entre toutes les formes d’expression artistique. De la chorale du collège à la participation d’ensembles professionnels, Marion évolue en tant que soliste, participe à des duos et autres ensembles plus fournis. Elle se forme au conservatoire de Caen et ailleurs. Elle a notamment chanté le rôle de Didon dans l’opéra de Purcell, a participé au spectacle lyrico-clownesque du groupe LadySedona et a chanté pour l’ouverture des commémorations du 80e anniversaire du débarquement sur la plage de Ouistreham avec Vincent Niclo en 2024.

Fanny Le Roy est professeur de piano au conservatoire du SIVOM des trois vallées à Mondeville. Elle a accompagné les chœurs du conservatoire de Caen pendant 20 ans, et maintenant la classe de chant de Dominique Bougy. Elle se réalise en concerts ou spectacles parallèlement à son poste de pédagogue. Son envie d’emmener la musique partout, dans des lieux insolites l’a amené à créer le Piano Voyageur , piano à queue sur roues de moto, prêt à parcourir les contrées. .

Le Coteau Eglise Saint-Laurent Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

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English : Fête de la musique à Saint-Laurent Duo piano et voix

The Friends of Saint-Laurent Church, an organisation dedicated to the preservation and promotion of the heritage of Deauville’s old church, are hosting the Barbershop Quartet.

L’événement Fête de la musique à Saint-Laurent Duo piano et voix Deauville a été mis à jour le 2026-06-15 par OT SPL Deauville