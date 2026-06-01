Fête de la Musique à Saint-Maximin Saint-Maximin
Fête de la Musique à Saint-Maximin Saint-Maximin dimanche 21 juin 2026.
Saint-Maximin
Fête de la Musique à Saint-Maximin
Place Georges Guyot Saint-Maximin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
ON FÊTE LA MUSIQUE À SAINT-MAXIMIN !
Quoi de mieux pour célébrer le premier jour de l’été que de se retrouver en musique ? Muzikoral vous donne rendez-vous pour un grand concert gratuit et festif ! Venez vibrer, chanter et partager la bonne humeur sur la Place du Larris (derrièrela mairie).
Dimanche 21 juin 2026 à partir de 15h00
ENTRÉE GRATUITE
Contact c.lenain@saintmaximin.eu 03 44 24 90 90
Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne D et E arrêt Mairie
ON FÊTE LA MUSIQUE À SAINT-MAXIMIN !
Quoi de mieux pour célébrer le premier jour de l’été que de se retrouver en musique ? Muzikoral vous donne rendez-vous pour un grand concert gratuit et festif ! Venez vibrer, chanter et partager la bonne humeur sur la Place du Larris (derrièrela mairie).
Dimanche 21 juin 2026 à partir de 15h00
ENTRÉE GRATUITE
Contact c.lenain@saintmaximin.eu 03 44 24 90 90
Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne D et E arrêt Mairie .
Place Georges Guyot Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 90 90 c.lenain@saintmaximin.eu
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English :
WE CELEBRATE MUSIC AT SAINT-MAXIMIN!
What better way to celebrate the first day of summer than with music? Muzikoral invites you to a big, free, festive concert! Come vibrate, sing and share the good mood on Place du Larris (behind the town hall).
Sunday, June 21, 2026 from 3:00 p.m
FREE ADMISSION
Contact: c.lenain@saintmaximin.eu 03 44 24 90 90
Get there by bus with the AXO network lines D and E Mairie stop
L’événement Fête de la Musique à Saint-Maximin Saint-Maximin a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Creil Sud Oise