Saint-Maximin

Fête de la Musique à Saint-Maximin

Place Georges Guyot Saint-Maximin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

ON FÊTE LA MUSIQUE À SAINT-MAXIMIN !

Quoi de mieux pour célébrer le premier jour de l’été que de se retrouver en musique ? Muzikoral vous donne rendez-vous pour un grand concert gratuit et festif ! Venez vibrer, chanter et partager la bonne humeur sur la Place du Larris (derrièrela mairie).

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 15h00

ENTRÉE GRATUITE

Contact c.lenain@saintmaximin.eu 03 44 24 90 90

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne D et E arrêt Mairie

ON FÊTE LA MUSIQUE À SAINT-MAXIMIN !

Quoi de mieux pour célébrer le premier jour de l’été que de se retrouver en musique ? Muzikoral vous donne rendez-vous pour un grand concert gratuit et festif ! Venez vibrer, chanter et partager la bonne humeur sur la Place du Larris (derrièrela mairie).

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 15h00

ENTRÉE GRATUITE

Contact c.lenain@saintmaximin.eu 03 44 24 90 90

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne D et E arrêt Mairie .

Place Georges Guyot Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 90 90 c.lenain@saintmaximin.eu

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English :

WE CELEBRATE MUSIC AT SAINT-MAXIMIN!

What better way to celebrate the first day of summer than with music? Muzikoral invites you to a big, free, festive concert! Come vibrate, sing and share the good mood on Place du Larris (behind the town hall).

Sunday, June 21, 2026 from 3:00 p.m

FREE ADMISSION

Contact: c.lenain@saintmaximin.eu 03 44 24 90 90

Get there by bus with the AXO network lines D and E Mairie stop

L’événement Fête de la Musique à Saint-Maximin Saint-Maximin a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Creil Sud Oise