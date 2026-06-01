Fête de la Musique à Saint-Maxire Saint-Maxire samedi 13 juin 2026.

Saint-Maxire

Fête de la Musique à Saint-Maxire

Rue de Niort Saint-Maxire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous samedi 13 juin 2026 à partir de 19h00 Place Henri Lemaitre à Saint-Maxire pour la Fête de la Musique.

Avec Black Sheep, Boogie Blues Band et N-O-S New Old Song.

Buvette et restauration sur place. .

Rue de Niort Saint-Maxire 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 50 29

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English : Fête de la Musique à Saint-Maxire

L’événement Fête de la Musique à Saint-Maxire Saint-Maxire a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Niort Marais Poitevin