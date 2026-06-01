Fête de la musique à Saint-Rémy-en-Bouzemont Salles des Fêtes Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson samedi 20 juin 2026.

Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson

Fête de la musique à Saint-Rémy-en-Bouzemont

Salles des Fêtes Grande rue Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

A 20h: Animé par DJ NIBUS.Chacun est invité à apporter son panier pique-nique. N’hésitez pas à apporter votre instrument de musique afin de nous partager vos talents. Sur inscription.Tout public

Animé par DJ NIBUS.Chacun est invité à apporter son panier pique-nique, un barbecue sera mis à votre disposition. N’hésitez pas à apporter votre instrument de musique afin de nous partager vos talents. Sur inscription .

Salles des Fêtes Grande rue Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson 51290 Marne Grand Est +33 6 31 22 16 00

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English : Fête de la musique à Saint-Rémy-en-Bouzemont

At 8 p.m.: Hosted by DJ NIBUS. Everyone is invited to bring a picnic basket. Feel free to bring your musical instrument and share your talents with us. Registration required.

L’événement Fête de la musique à Saint-Rémy-en-Bouzemont Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne