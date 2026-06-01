Fête de la musique à Sannerville Sannerville
Fête de la musique à Sannerville Sannerville samedi 20 juin 2026.
Sannerville
Fête de la musique à Sannerville
Place de la mairie Sannerville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez passer la soirée en musique à Sannerville sur la place de la mairie. Les premières notes retentiront à partir de 19h !
Venez passer la soirée en musique à Sannerville sur la place de la mairie. Les premières notes retentiront à partir de 19h ! .
Place de la mairie Sannerville 14940 Calvados Normandie +33 2 31 23 32 57
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English : Fête de la musique à Sannerville
Come and enjoy an evening of music in Sannerville on the town hall square. The first notes will sound from 7pm!
L’événement Fête de la musique à Sannerville Sannerville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer
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