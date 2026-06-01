Sannerville

Fête de la musique à Sannerville

Place de la mairie Sannerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez passer la soirée en musique à Sannerville sur la place de la mairie. Les premières notes retentiront à partir de 19h !

Venez passer la soirée en musique à Sannerville sur la place de la mairie. Les premières notes retentiront à partir de 19h ! .

Place de la mairie Sannerville 14940 Calvados Normandie +33 2 31 23 32 57

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English : Fête de la musique à Sannerville

Come and enjoy an evening of music in Sannerville on the town hall square. The first notes will sound from 7pm!

L’événement Fête de la musique à Sannerville Sannerville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer