Fête de la musique à Tréal Tréal vendredi 12 juin 2026.

Tréal

Fête de la musique à Tréal

dans le bourg Tréal Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Fête de la musique le vendredi 12 juin 2026 au bourg à Tréal organisée par les AJT (Association Joyeux Trealais).

Dès 19h15, Scène ouverte Bourdon, Lemasson (biniou, bombarde), Pierrot Soleil, Les Accords D’Éon et Black Ice sauront vous faire passer une belle soirée. .

dans le bourg Tréal 56140 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 84 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique à Tréal Tréal a été mis à jour le 2026-06-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande